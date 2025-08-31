Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open
O episódio ocorreu na última quinta-feira (28)
O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou, neste sábado (30), o garoto que teve um boné autografado retirado de suas mãos por um espectador, após partida do US Open. O incidente, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, terminou de forma positiva para o torcedor mirim, que recebeu novos presentes do atleta em um gesto de reparação.
O episódio ocorreu na última quinta-feira (28), logo após Majchrzak vencer o russo Karen Khachanov em uma partida de cinco sets. Ao final do jogo, o tenista autografou uma bola e entregou seu boné para um garoto na arquibancada. No entanto, um homem arrancou o boné das mãos da criança antes que Majchrzak notasse a situação.
A atitude do espectador gerou forte indignação online. O homem foi posteriormente identificado como Piotr Szczerek, empresário polonês e CEO de uma empresa de pavimentação, que também é patrocinadora da federação polonesa de tênis. Após a repercussão negativa e críticas recebidas, Szczerek desativou suas redes sociais.
Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.
A happy ending… this is what it’s all about.
Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6
Sensibilizado com o ocorrido, Majchrzak recorreu ao Instagram para localizar a criança, chamada Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", escreveu o tenista ao compartilhar uma foto ao lado do garoto, confirmando o reencontro.
De acordo com o próprio Majchrzak, Szczerek também tentou se redimir pela ação, buscando contato com a mãe de Brock para oferecer um pedido de desculpas e reparar o mal-entendido.