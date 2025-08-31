Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

O episódio ocorreu na última quinta-feira (28)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O tenista compartilhou o encontro pelos Stories do Instagram
Foto: Reprodução/Redes sociais

O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou, neste sábado (30), o garoto que teve um boné autografado retirado de suas mãos por um espectador, após partida do US Open. O incidente, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, terminou de forma positiva para o torcedor mirim, que recebeu novos presentes do atleta em um gesto de reparação.

O episódio ocorreu na última quinta-feira (28), logo após Majchrzak vencer o russo Karen Khachanov em uma partida de cinco sets. Ao final do jogo, o tenista autografou uma bola e entregou seu boné para um garoto na arquibancada. No entanto, um homem arrancou o boné das mãos da criança antes que Majchrzak notasse a situação.

Veja também

teaser image
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

teaser image
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

A atitude do espectador gerou forte indignação online. O homem foi posteriormente identificado como Piotr Szczerek, empresário polonês e CEO de uma empresa de pavimentação, que também é patrocinadora da federação polonesa de tênis. Após a repercussão negativa e críticas recebidas, Szczerek desativou suas redes sociais.

Sensibilizado com o ocorrido, Majchrzak recorreu ao Instagram para localizar a criança, chamada Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", escreveu o tenista ao compartilhar uma foto ao lado do garoto, confirmando o reencontro.

De acordo com o próprio Majchrzak, Szczerek também tentou se redimir pela ação, buscando contato com a mãe de Brock para oferecer um pedido de desculpas e reparar o mal-entendido.

Assuntos Relacionados

Jogada

Mirassol x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação Há 24 minutos
Foto de jogadores do Barcelona comemorando gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 36 minutos
Dois momentos do reencontro entre o tenista Kamil Majchrzak e o garoto Brock, que teve o boné autografado retirado por um espectador durante o US Open. À esquerda, Majchrzak entrega presentes ao menino, que veste boné preto, moletom colorido com estampa de smiley e bermuda jeans clara, enquanto uma mulher observa a cena sorrindo. À direita, o tenista e o garoto posam juntos para uma foto, ambos sorrindo, em frente a um prédio com janelas de vidro.

Jogada

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

O episódio ocorreu na última quinta-feira (28)

Redação Há 51 minutos

Jogada

Vitória x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

Piloto da McLaren abre vantagem na disputa pelo título da temporada

AFP e Diário do Nordeste Há 1 hora

Jogada

Flamengo x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação 31 de Agosto de 2025