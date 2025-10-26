Diário do Nordeste
João Fonseca faz história e conquista primeiro título de ATP 500 para o Brasil; veja premiação

Tenista brasileiro derrotou espanhol Alejandro Fokina

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Fonseca, tenista brasileiro.
Foto: Divulgação/ATP Tour

João Fonseca conquistou o inédito título de ATP 500 para o Brasil. Neste domingo (26), na Basileia, na Suíça, o tenista precisou de mais de uma hora para vencer o espanhol Alejandro Fokina, 18º do ranking da modalidade. O jovem foi o primeiro brasileiro a levar o troféu. Com a pontuação, ele vai entrar no top-30 mundial. 

Gustavo Kuerten, o Guga, havia sido o último brasileiro a vencer um torneio de nível acima de ATP 250, quando ergueu a taça do Masters 1000 de Cincinnati.

O jovem, que vai subir 18 posições no ranking, vai receber cerca de R$296m milhões de reais como premiação. Com o título inédito, a expectativa é de que João suba para a 28ª colocação, seria o primeiro brasileiro após 15 anos a chegar ao top 30.

No primeiro ano no circuito profissional de tênis, João já soma quatro títulos. O ATP 500 da Basileia é o mais importante deles. Antes, o jovem brasileiro venceu o Challenger 125 (AUS), e Phoenix (EUA), e em Buenos Aires (ARG), ele ergueu o primeiro troféu de ATP 250.

