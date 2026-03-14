Federação de karatê homenageia nomes importantes do esporte no Ceará

A Federação Esportiva e Educacional de Karatê do Ceará (FEEKC) realizou neste sábado (14) a cerimônia de premiação do Ranking Cearense de Karatê 2025. O evento reuniu atletas, dirigentes e apoiadores da modalidade.

Na solenidade foram premiados os 98 melhores atletas do ranking estadual, em categorias que vão do mirim ao master. Além disso, a Federação reconheceu quatro associações, entre escolas, academias e projetos sociais, que mais se destacaram nas competições ao longo da temporada.

Legenda: Evento da FEEKC foi celebrado no Náutico Atlético Cearense e teve a presença de personalidades ilustres do meio. Foto: Fabiane de Paula / SVM

A noite também foi marcada por homenagens a personalidades que contribuíram para o crescimento do karatê no estado. Entre os homenageados estavam políticos, empresários e educadores. Três nomes importantes do karatê cearense, que faleceram no último ano, também receberam homenagens póstumas.

Robyson Régis, presidente da FEEKC (Federação Esportiva e Educacional do Karatê no Ceará), comentou sobre o trabalho desempenhado: "O estado do Ceará vem sempre sendo destaque. Já tem 3 anos seguidos que somos campeões gerais (no nacional), e essa conquista só veio a confirmar que nós, professores e atletas temos competência, também no cenário internacional. Estivemos na Argentina e trouxemos premiações, e este ano participamos do campeonato panamericano, com várias conquistas", afirmou.

Legenda: Festa do karatê homenageou personalidades importantes para o esporte no Ceará Foto: Foto: Fabiane de Paula

O clube anfitrião também teve um agradecimento especial. O conselheiro Flavio Jacinto representou o Náutico Atlético Cearense, escolhido pelo presidente Henrique Vasconcelos para sediar a festa por sua tradição e estrutura. Fundado em Fortaleza, o clube é considerado um espaço histórico da capital cearense, que em 2026 celebra 300 anos de fundação.

Legenda: Festa do karatê homenageou personalidades importantes para o esporte no Ceará Foto: Foto: Fabiane de Paula

"O Náutico é uma referência, um legado muito forte para o povo cearense e brasileiro, e hoje é sem dúvida nenhuma a maior expressão cultural que temos no Ceará. E é uma honra muito estarmos prestigiando a FEEKC, porque a arte marcial é sobretudo uma parte da educação, um instrumento da busca da paz, da tranquilidade, e sobretudo, da representação da educação e da moral do povo cearense", afirmou o conselheiro.

Igor Queiroz, membro do conselho de administração do Grupo Edson Queiroz, faixa-preta 3º Dan, foi homenageado pela contribuição ao esporte.

"É um prazer estar aqui na festa do ranking. Ser faixa-preta 3° grau é um sentido de caminho para mim e minha saúde, e apoiar a federação é uma honra. O caminho do karatê é maravilhoso, uma benção para qualquer um, uma arte marcial educativa, serve para qualquer um em qualquer idade. É por isso que sigo esse caminho", concluiu o representante do GEQ.

Legenda: Festa do karatê homenageou personalidades importantes para o esporte no Ceará Foto: Foto: Fabiane de Paula

Ceará campeão brasileiro em 2025

Além da celebração do ranking estadual, a federação também destaca o desempenho expressivo do karatê cearense em nível nacional e internacional.

Legenda: Festa do karatê homenageou personalidades importantes para o esporte no Ceará Foto: Foto: Fabiane de Paula

Em 2025, a seleção do estado participou das três etapas do Campeonato Brasileiro de Karatê e terminou a temporada como campeã geral, conquistando 134 medalhas, o maior número de ouros entre todas as delegações.

No cenário internacional, 62 atletas cearenses integraram a seleção brasileira da CEEBK no Campeonato Pan-Americano promovido pela International Karate Union, realizado em novembro, em Natal. A equipe conquistou 15 medalhas — sendo cinco de ouro, quatro de prata e seis de bronze — resultado que ajudou o Brasil a garantir o título geral da competição.