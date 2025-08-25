João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:42)
João Fonseca e Miomir Kecmanovic se enfrentam no US Open nesta segunda-feira (25), pela primeira rodada do simples masculino. O jogo será às 13h10, no Grandstand de US Open, em Nova York (EUA). Veja onde assistir a estreia do brasileiro no torneio de tênis.
ONDE ASSISTIR
A partida João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open terá transmissão do Sportv 3 e da ESPN 2, na televisão, e do Disney+, no streaming.
JOÃO FONSECA X MIOMIR KECMANOVIC | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada do US Open 2025
- Local: Grandstand de US Open, em Nova York (EUA)
- Data: 25/08/2025 (segunda-feira)
- Horário: 13h10 (de Brasília)
Assuntos Relacionados