João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir

João Fonseca e Miomir Kecmanovic se enfrentam no US Open nesta segunda-feira (25), pela primeira rodada do simples masculino. O jogo será às 13h10, no Grandstand de US Open, em Nova York (EUA). Veja onde assistir a estreia do brasileiro no torneio de tênis.

ONDE ASSISTIR

A partida João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open terá transmissão do Sportv 3 e da ESPN 2, na televisão, e do Disney+, no streaming.

JOÃO FONSECA X MIOMIR KECMANOVIC | FICHA TÉCNICA