Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:42)
Jogada
Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Foto: WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca e Miomir Kecmanovic se enfrentam no US Open nesta segunda-feira (25), pela primeira rodada do simples masculino. O jogo será às 13h10, no Grandstand de US Open, em Nova York (EUA). Veja onde assistir a estreia do brasileiro no torneio de tênis.

ONDE ASSISTIR

A partida João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open terá transmissão do Sportv 3 e da ESPN 2, na televisão, e do Disney+, no streaming.

JOÃO FONSECA X MIOMIR KECMANOVIC | FICHA TÉCNICA

  • Competição: primeira rodada do US Open 2025
  • Local: Grandstand de US Open, em Nova York (EUA)
  • Data: 25/08/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 13h10 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Montagem de fotos de Pikachu e Lucero durante Fortaleza x Corinthians na Série A do Brasileirão 2024 e Bareiro durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Um ano depois de assumir liderança da Série A, Fortaleza agora amarga vice-lanterna

Há exatamente um ano, Tricolor do Pici assumia a primeira posição do Brasileirão

Daniel Farias Há 17 minutos
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

Daniel Farias Há 36 minutos
Foto de Federico Chiesa durante Liverpool x Bournemouth na Premier League

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 55 minutos

Jogada

Renato Paiva desabafa sobre momento do Fortaleza: 'Estamos em uma fase em que nada acontece'

Equipe foi derrotada por 1x0 para o Mirassol pela Série A no Castelão

Vladimir Marques 24 de Agosto de 2025

Jogada

Torcida do Fortaleza protesta após derrota para o Mirassol no Castelão; veja

Leão perdeu por 1x0 e continua 4 pontos de sair do Z4 da Série A

Vladimir Marques 24 de Agosto de 2025

Jogada

Ao som de 'Evidências', Brasil conquista prata na série mista na ginástica rítmica

Conjunto brasileiro volta a brilhar no Mundial de ginástica rítmica

Agência Brasil 24 de Agosto de 2025