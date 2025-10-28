Diário do Nordeste
João Fonseca x Denis Shapovalov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da primeira fase da competição de tênis

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Foto: WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca e Denis Shapovalov se enfrentam nesta terça-feira (28) no Masters 1.000 de Paris, em partida válida pela primeira fase do torneio de tênis. O jogo será às 8h30, na quadra 1 de Paris, na França. Veja onde assistir ao vivo e mais detalhes.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

INFORMAÇÕES

João Fonseca

O tenista brasileiro, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis, ganhou neste último fim de semana o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Com apenas 19 anos, este foi o principal título da carreira de Fonseca, considerado uma estrela do esporte.

Denis Shapovalov

Já o canadense Denis Shapovalov tem 26 anos, nasceu em Israel, mas é naturalizado canadense. Ele enfrentou João Fonseca nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, sendo derrotado pelo tenista brasileiro, que foi o campeão daquela competição.

JOÃO FONSECA X DENIS SHAPOVALOV | FICHA TÉCNICA

  • Competição: primeira fase do Masters 1.000 de Paris
  • Local: quadra 1 de Paris, na França
  • Data: 28/10/2025 (terça-feira)
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
