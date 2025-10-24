Diário do Nordeste
João Fonseca x Denis Shapovalov no ATP 500 da Basileia: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto das quartas de final da competição de tênis

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Foto: WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca e Denis Shapovalov se enfrentam nesta sexta-feira (24) no ATP 500 da Basileia, em partida válida pelas quartas de final do torneio de tênis. O jogo será às 10h30, na quadra central da Basileia, na Suíça. Veja onde assistir ao vivo e mais detalhes.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

INFORMAÇÕES

João Fonseca

O tenista brasileiro, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis, avançou por duas fases antes de chegar nas quartas de final. Eliminou o francês Giovanni Mpetish Perricard, na primeira fase, e o tcheco Jakub Mensik, por WO, nas oitavas.

Denis Shapovalov

Já o canadense Denis Shapovalov venceu o norte-americano Marcos Giron, na primeira fase, e o francês Valetin Royer, nas oitavas de final. Shapovalov tem 26 anos, nasceu em Israel, mas é naturalizado canadense.

JOÃO FONSECA X DENIS SHAPOVALOV | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final do ATP 500 da Basileia
  • Local: quadra central da Basileia, na Suíça
  • Data: 24/10/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 10h30 (de Brasília)
