João Fonseca x Denis Shapovalov no ATP 500 da Basileia: veja onde assistir e horário

João Fonseca e Denis Shapovalov se enfrentam nesta sexta-feira (24) no ATP 500 da Basileia, em partida válida pelas quartas de final do torneio de tênis. O jogo será às 10h30, na quadra central da Basileia, na Suíça. Veja onde assistir ao vivo e mais detalhes.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Disney+

INFORMAÇÕES

João Fonseca

O tenista brasileiro, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis, avançou por duas fases antes de chegar nas quartas de final. Eliminou o francês Giovanni Mpetish Perricard, na primeira fase, e o tcheco Jakub Mensik, por WO, nas oitavas.

Denis Shapovalov

Já o canadense Denis Shapovalov venceu o norte-americano Marcos Giron, na primeira fase, e o francês Valetin Royer, nas oitavas de final. Shapovalov tem 26 anos, nasceu em Israel, mas é naturalizado canadense.

JOÃO FONSECA X DENIS SHAPOVALOV | FICHA TÉCNICA