Brasil x Camarões pré-olímpico: confira horário, onde assistir e funcionamento do torneio

Brasil e Camarões entram em quadra nesta quinta-feira (4), às 13h (de Brasília), em Riga, na Letônia, para disputar a segunda partida da primeira fase do Pré-Olímpico de basquete masculino, que dará vaga as olimpíada de Paris 2024.

Em sua estreia, a seleção brasileira venceu a seleção de Montenegro, por 81 a 72, e encaminhou a classificação no Grupo B da competição, já que o adversário europeu era visto como o duelo mais difícil de seu grupo.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

O Pré-Olímpico de basquete é a última oportunidade para a seleção conquistar uma vaga nos Jogos de Paris 2024. Para que isso aconteça, o Brasil deverá ser campeão do torneio, que conta com outras seleções tradicionais no esporte.

Contudo, o caminho até as finais é um tanto quanto extenso. O Pré-Olímpico de basquete é dividido em quatro sedes, contendo três países em cada. O Brasil está na chave sediada na Letônia, no grupo com Montenegro e Camarões.

Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais, onde enfrentarão os líderes do Grupo A, que conta com as equipes da Letônia, Geórgia e Filipinas. Por fim, vale lembrar que apenas o campeão garante a vaga para os Jogos Olímpicos.

Com a vitória sobre Montenegro, na estreia da competição, a seleção brasileira, caso vença Camarões, enfrentará o segundo do grupo A, evitando, possivelmente, a Letônia, grande favorita para conquistar a vaga.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo ESPN 2, Disney+ e Star+.

Brasil x Camarões | FICHA TÉCNICA

Competição: Pré-Olímpico de basquete masculino

Local: Riga, na Letônia

Data e Horário: quinta-feira (4), às 13h (de Brasília)