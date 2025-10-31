Diário do Nordeste
imagem mostra jogadores

Jogada

Brasil é derrotado pela Dinamarca, mas se despede do Mundial de Handebol com campanha histórica

Seleção perdeu pelo placar de 33 a 21

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 29 de Janeiro de 2025
jogador

Jogada

Brasil vence a favorita Suécia, vai às quartas e tem melhor campanha na história do Mundial de Handebol

Seleção canarinho conquistou vitória por 37 a 24

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 24 de Janeiro de 2025
imagem mostra jogadores

Jogada

Brasil passa sufoco, mas vence Chile na estreia da segunda fase do Mundial de Handebol

Equipes se enfrentaram nesta quarta-feira

Diário do Nordeste/Estação Conteúdo 22 de Janeiro de 2025
imagem mostra atleta

Jogada

Brasil perde para Noruega no handebol feminino e está fora das Olimpíadas

Time do Brasil perdeu por 32 a 15

Crisneive Silveira 06 de Agosto de 2024
Basquete

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta terça-feira (6)

Confira a agenda desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 06 de Agosto de 2024
2024.08.03- Jogos Olímpicos Paris 2024 - Handebol Feminino - Brasil x Angola

Jogada

Handebol nas Olimpíadas 2024: Brasil vence Angola e garante vaga nas quartas de final

Próximo adversário do Brasil será Noruega, Dinamarca ou Suécia

Daniel Farias 03 de Agosto de 2024
Tamires carrega adversária nos braços

Jogada

Jogadora de handebol do Brasil carrega adversária nos braços após lesão; veja vídeo

Gesto emocionou torcedores durante jogo das Olimpíadas 2024

Daniel Farias 03 de Agosto de 2024
Brasil perdeu para a Holanda pela primeira fase das Olimpíadas de 2024

Jogada

Brasil x Angola: quinta rodada do handebol feminino na Olimpíada 2024; veja horário e onde assistir

Seleção brasileira está fora da zona de classificação e precisa vencer angolanas em confronto decisivo

Samuel Conrado 02 de Agosto de 2024
Atletas do Handebol em ação

Jogada

Handebol na Olimpíada 2024: Brasil perde 3ª seguida no handebol feminino e se complica

A seleção brasileira foi superada pela Holanda por 31 a 24 nesta quinta-feira (1º)

Diário do Nordeste / Estadão Conteúdo 01 de Agosto de 2024
Thaísa, Rebeca Andrade, Mayra Aguiar são destaques de hoje do Brasil

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira (1)

Confira a agenda desta quinta-feira, dia 1 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 01 de Agosto de 2024
