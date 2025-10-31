Seleção perdeu pelo placar de 33 a 21
Seleção canarinho conquistou vitória por 37 a 24
Equipes se enfrentaram nesta quarta-feira
Time do Brasil perdeu por 32 a 15
Confira a agenda desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024
Próximo adversário do Brasil será Noruega, Dinamarca ou Suécia
Gesto emocionou torcedores durante jogo das Olimpíadas 2024
Seleção brasileira está fora da zona de classificação e precisa vencer angolanas em confronto decisivo
A seleção brasileira foi superada pela Holanda por 31 a 24 nesta quinta-feira (1º)
Confira a agenda desta quinta-feira, dia 1 de agosto de 2024