Handebol feminino nas Olimpíadas 2024: acompanhe Brasil x Noruega nas quartas

A seleção brasileira feminina de handebol entra em quadra nesta terça-feira (6) para enfrentar a Noruega em jogo das quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. A fase de mata-mata será realizada na Arena Paris Sul.

As brasileiras estrearam na competição com uma importante vitória diante da Espanha. No entanto, o grupo amargou uma sequência de três derrotas (Hungria, França e Holanda). Na última disputa do grupo, em caráter decisivo para avançar de fase, a equipe venceu a Angola pro 30 a 19. Assim, o time avançou ao mata-mata em quarto lugar.

Já a Noruega estreou com derrota no clássico contra a Suécia. No entanto, o time venceu Dinamarca, Alemanha, República da Coreia e a Eslovênia. A equipe teve a melhor campanha do Grupo A.



ONDE ASSISTIR BRASIL X NORUEGA NO HANDEBOL FEMININO

Sportv e Globoplay

FICHA TÉCNICA

Noruega x Brasil

Data e hora: 6/8, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Paris Sul