Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta terça-feira (6)

O Brasil terá agenda cheia nesta terça-feira (6) nas Olimpíadas de Paris 2024. Além do confronto contra a Espanha no futebol feminino pela semifinal, a amarelinha terá um duelo difícil contra o time dos Estados Unidos no basquete pelas quartas do torneio. As emoções continuam no vôlei, handebol e mais. Confira a agenda completa.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (6)

Hipismo

5h - Final - Saltos individual - Rodrigo Pessoa e Stephan de Freitas Barcha

Atletismo

5h20 - Classificatórias - lançamento de dardo masculino - grupo A - Pedro Henrique Nunes

5h50 - Repescagem - 110m com barreiras masculino - Rafael Pereira

6h15 - Classificatórias - salto em distância feminino - Eliane Martins e Lissandra Campos

6h20 - Repescagem - 400m Feminino - Tiffani Marinho

6h50 - Classificatórias - lançamento de dardo masculino - grupo B - Luiz Maurício da Silva

7h - Repescagem - 400m com barreiras masculino

7h30 - Repescagem - 200m masculino

Canoagem de velocidade

5h30 - Eliminatórias - C2 - 500m masculino - Isaquias Queiroz/Jacky Godmann

8h50 - Quartas de final - C2 - 500m masculino

Vela

7h03 - Fórmula Kite - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª regatas - Bruno Lobo

7h05 - Nacra - 10ª, 11ª e 12ª regatas - Marina Arndt e João Bulhões

7h15 - 470 - 9ª e 10ª regatas - Isabel Swan e Henrique Haddad

10h43 - Ilca7 - Regata da medalha - Bruno Fontes

Skate park

7h30 - Classificatórias - feminino - Raicca Ventura, Dora Varella e Isadora Pacheco

12h30 - Final - feminino

Vôlei feminino

8h - Quartas de final - Brasil x República Dominicana

Vôlei de praia

13h - Quartas de final - Evandro/Arthur x Ahman/Hellvig

Futebol feminino

16h - Semifinal – Brasil x Espanha

Basquete masculino

16h30 - Quartas de final – Brasil x EUA

Handebol