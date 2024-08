Brasil x Angola: quinta rodada do handebol feminino na Olimpíada 2024; veja horário e onde assistir

Em busca da classificação para fase mata-mata, o Brasil entra em quadra, neste sábado (3), às 9h (horário de Brasília), para encarar a Angola. O confronto pela quinta e última rodada da primeira fase da Olimpíada de Paris 2024 é decisivo para as brasileiras que precisam vencer para avançar. O duelo acontece na Arena Paris Sul.

Depois de estrear com vitória diante das espanholas (29 a 18), a seleção brasileira amargou três derrotas seguidas para Hungria (25 a 24), França (26 a 20) e Holanda (31 a 24). As brasileiras têm apenas dois pontos e ocupam 5ª posição do grupo B e, com isso, o sonho de avançar de fase só acontece com a vitória neste sábado.

ONDE ASSISTIR

A torcida pode acompanhar o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube).

Depois da derrota para as holandesas, a armadora e capitã do Brasil, Bruna de Paula, destacou os resultados negativos e o sentimento do time canarinho.

“A gente sabia que contra França e Holanda seriam difíceis. Contra a Hungria a gente até estava muito bem. Mas agora é levantar a cabeça. Acredito que o time esteja bem. É todo mundo se reanimar para o jogo contra Angola. Não temos nada a perder e temos que deixar nossa vida em quadra”, avaliou Bruna de Paula. Bruna de Paula capitã da seleção brasileira

FICHA TÉCNICA | BRASIL X ANGOLA

Local: Arena Paris Sul, em Paris-FRA

Data: 03/08/24 (sábado)

Horário: 9h (Horário de Brasília)