Handebol na Olimpíada 2024: Brasil perde 3ª seguida no handebol feminino e se complica

O Brasil perdeu para a Holanda por 31 a 24 na 4ª rodada do Grupo B do torneio feminino de handebol dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O confronto foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), marcando então a 3ª derrota consecutiva no torneio - antes foi superado por Hungria e França.

Com o resultado, segue na 5ª posição, fora da zona de classificação. Agora, aguarda os demais resultados para saber o que precisa na rodada final, contra a Angola, sábado (3), às 9h (de Brasília).

O jogo

Após derrotas em sequência, a Seleção Brasileira pareceu entrar em quadra insegura. Isso se refletiu nas chegadas ao ataque, combinadas com uma boa defesa holandesa.

A Holanda teve outro ponto forte nos contra-ataques cedidos pelo Brasil. Ainda que a eficiência das europeias não seja alta (31 gols em 52 chutes), muitas chegadas foram com a defesa desprevenida. No ataque, o Brasil finalizou menos, 50 vezes, e converteu apenas 24, mostrando a baixa eficiência.

Até os 40 minutos de jogo, a diferença era de apenas quatro gols. Depois disso, a Seleção Brasileira sentiu o peso da partida e sofreu. Foi quando a Holanda aproveitou para ampliar. Até mesmo a goleira Gabi Moreschi, sensação do time na Olimpíada, falhou em um dos gols holandeses no jogo.

