Cearense ouro no Pan 2023 fala sobre trajetória no atletismo e festeja: ‘molecada se inspira em mim’

Medalha de ouro no revezamento dos 400 metros do atletismo e prata nos 400 metros com barreiras nos jogos Pan-Americanos 2023. Essas são as últimas conquistas de Matheus Lima, o atleta cearense de 20 anos que desistiu do futebol e por conta da velocidade nas pernas se tornou referência no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, para as demais crianças que hoje preferem usar os tênis para correr, ao invés de chutar uma bola.

Em entrevista dada ao Diário do Nordeste, dentro da residência de sua mãe (Fátima Lima), Matheus falou um pouco sobre o início da carreira como “Quatrocentista” e destacou que, graças à gritaria de um grupo de crianças que passava pela janela de sua casa, indo em direção a uma corrida de rua, acabou se interessando pelo esporte.

Matheus disse. Eu estava dormindo e escutei um monte de criança na rua, gritando de manhã. Quando fui olhar pela janela era os meninos indo pra corrida de rua. A partir desse dia eu fiquei interessado e quis participar dessa corrida, foi onde tudo começou, na corrida de rua. Depois fiz outras competições aqui em Fortaleza, Ceará, e segui

O jovem teve breve passagem no futebol e o sonho deixado de lado ainda na fase inicial da jornada como atleta. Matheus conta que ‘a paixão foi mais pelo atletismo’.

Matheus Lima falou o cearense. A maior parte da minha infância foi no futebol, onde consegui ser artilheiro, tem até um troféu aqui (no quarto de casa) de futsal. No campo também passei pelo Juazeiro. Não deu certo porque minha paixão foi mais pelo atletismo. Desde minha primeira competição eu comecei a me destacar entre os primeiros e gostar do sabor da vitória

Matheus ainda exalta, “perdemos no futebol e ganhamos um quatrocentista com barreira, um atleta do Brasil.” exclamou o quatrocentista.

O ‘dom’

Desde criança, o cearense já mostrava que seu dom era o de correr, Fátima Lima, mãe de Matheus, brinca e diz que, quando garoto, o rapaz era ‘danado’.

Fátima Lima brincou a mãe. A gente sempre morou aqui no bairro e o Matheus foi muito danado na época de escola, sempre gostou de correr

Começo no atletismo

Até o ano de 2021, Matheus treinava nas ruas de Fortaleza. O campeão do Pan passou por dificuldades e falta de estrutura para exercer o esporte. Nas memórias, vem o agradecimento ao seu primeiro treinador, Luzemberg Lima, que mesmo com as dificuldades, nunca deixou de acreditar no potencial daquele que futuramente seria uma jóia do atletismo local.

Matheus Lima disse. Deus sempre me abençoou desde o meu primeiro treino no atletismo. Sei que não tinha uma estrutura muito boa. Mas meu primeiro treinador, Luzemberg, sempre estava ali nos apoiando e nos incentivando. Mesmo sem estrutura nenhuma, ele sempre acreditou na gente. Isso que fez a diferença hoje em dia…a gente treinava na avenida do aeroporto, na rotatória, até mesmo na passarela. Com carro, bicicleta atrapalhando, pessoas indo para o trabalho, era bem complicado. Isso nunca fez a gente desistir, mas sempre querer algo maior, buscar coisas pro nosso futuro

Legenda: Matheus Lima treinava na passarela do seu Bairro e muitas vezes dividia o espaço com outras pessoas Foto: Hugo Eduardo/SVM

Matheus diz que Luzemberg foi além do seu papel como treinador e tem uma importância social grandiosa na vida dos demais atletas do bairro.

Matheus Lima pontuou o atleta. A meta dele não era que a gente fosse um atleta, mas sim tirar a gente do caminho das drogas, violência. Ele sempre quis que a gente fosse um cidadão

Observando a quantidade de medalhas postas no seu quarto, na casa da mãe, Matheus Lima relembra os momentos em que fizeram perceber que era diferente dos demais corredores.

“Percebi que ia dar certo (no atletismo) quando eu completei 3 meses no esporte. Fui vice-campeão cearense e me classifiquei pro Norte-Nordeste. Aí no Brasileiro, com 5 meses de atletismo, eu fui o melhor do estado do Ceará.” falou o atleta.

O professor, Luzemberg, ainda vai além e diz que Matheus tem o dom para se tornar um treinador.

“Vou deixar o Matheus ser treinador um dia, ele tem dom” disse Luzemberg Lima.

Melhoria na estrutura de treinos

Em 2022, Matheus deixou as ruas e passarelas da cidade e foi convidado pelo clube do CRB, de Alagoas, onde pela primeira vez treinou a versão do atletismo com barreiras.

Após sete meses em Alagoas, o cearense recebeu uma outra proposta, dessa vez para ser atleta do Pinheiros, equipe de São Paulo, a convite do treinador do clube e ex-atleta, Sanderlei Parrela.

“Ano passado em 2022 recebi um convite para ir pro CRB e fiquei lá treinando em uma pista de barro. Não era uma pista de atletismo oficial mas me tirou do asfalto. Continuei treinando lá e após mais ou menos 7 meses o Professor Sanderlei, atual treinador do esporte Pinheiros, me convidou para morar em São Paulo e aí recebi uma proposta muito boa para treinar lá e graças a Deus está tudo dando certo.” contou Matheus.

Com apenas 20 anos, Matheus diz que as coisas vêm acontecendo muito rápido e que ainda busca assimilar tudo.

Matheus Lima contou. Não consigo assimilar direito. Foi pouco tempo. Um ano e meio pra cá que minha vida começou a mudar. Através do meu treinador, com o convite do Pinheiros para ir treinar em Bragança Paulista, na sede da confederação brasileira, isso é muito gratificante. Muito louco essa sensação, esse sentimento que não cabe dentro de mim

Momento da conquista no Pan 2023

Medalha de ouro no revezamento dos 400 metros e conquistando a prata nos 400 metros com barreiras, Matheus conta um pouco da sua sensação no momento em que ainda estava correndo na disputa em que conquistou a prata.

Legenda: Matheus Lima com a medalha de prata, conquistada nos 400 metros com barreiras, no Pan2023 Foto: Wagner Carmo/CBat

Matheus Lima detalhou o cearense. Na prata foi muito louco, eu estava querendo muito o ouro e sabia que dava pra garantir ele. Mas, infelizmente errei no meio da prova. Tive uma colisão na penúltima barreira e ia caindo. Nesse momento passou um filme na cabeça, só pensei no meu treinador, na minha mãe, na minha tia. E isso me fez dar uma garra final para garantir a medalha de prata

O medalhista cearense falou sobre o ouro e disse que estava confiante na conquista do primeiro lugar.

Matheus Lima exclamou o brasileiro. O ouro do revezamento eu já esperava, pois nossa equipe estava muito forte. Foi só alegria. Corremos só na alegria e com o coração. Sem preocupação

Legenda: Matheus Lima no revezamento, prova que rendeu ouro ao Brasil Foto: Wagner Carmo/CBat

De olho nas Olimpíadas

Escolhida para ser disputada em 2024 em Paris, as Olimpíadas são consideradas o ponto alto de cada atleta em suas respectivas seleções. Matheus comentou sobre as expectativas para o torneio.

“Tenho só mais uma semana de férias e já tenho que voltar para os trabalhos. As metas para o próximo ano é tentar o índice olímpico. Não quero ir por ponto, quero ir por índice. Sabemos que temos capacidade para alcançar o índice. E se Deus quiser que eu possa me classificar para os Jogos Olímpicos”, disse Matheus Lima

Inspiração no bairro

No país onde o futebol é um dos principais esportes e ser jogador de futebol é sonho de parte da criançada, Matheus Lima conseguiu trazer admiração, desejo e tornou o atletismo um dos principais esportes para as pessoas do bairro Dias Macedo.

Legenda: Matheus participando dos treinos com as crianças do Bairro Foto: Raisa Martins/SVM

O atleta diz que as crianças acabam se inspirando nele. Matheus comentou que ajuda no treino das crianças e que sempre busca inspirá-los: “devem querer algo a mais que eu”.

Matheus Lima festeja. Tem uma molecada nova que se inspira em mim e acredita que pode alcançar os mesmos objetivos e conquistas que eu. Eu sempre falo que eles devem querer algo a mais que eu. Nunca devem se comparar a minha pessoa, mas sempre buscando algo a mais. Então às vezes vou lá no treino e levo uma palavra. Passo um treino. Isso é gratificante. Ver que o pessoal do bairro que não acreditava no atletismo do Luzemberg, hoje em dia por onde ele passa, por onde a criançada anda, o pessoal incentiva, é isso é muito legal. Graças a Deus eu pude trazer isso pro nosso bairro e pro estado

O desejo é que com os treinos de Luzemberg e a velocidade de Matheus Lima, o atletismo cearense e brasileiro, encontre várias outras jóias para o esporte, e forme não só um atleta, mas também um cidadão.

Principais competições conquistadas por Matheus, além do Pan

Ouro no Brasileiro Sub-20

Prata no Sul-Americano Sub-23

