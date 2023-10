O que são os Jogos Pan-Americanos? Conheça a história da competição

Os Jogos Pan-Americanos são uma das competições mais conhecidas do mundo. Realizado a cada quatro anos, o evento reúne atletas do continente americano (América Central, América do Norte e América do Sul) que disputam diversas modalidades esportivas.

Normalmente, a sede dos jogos é decidida com seis anos de antecedência e existe um rodízio entre os três continentes. No entanto, nas últimas três edições, duas ocorreram seguidamente na América do Norte (2011 e 2015) e as duas mais recentes, incluindo a de 2023, acontecem no continente Sul-americano.

Veja também

As modalidades disputadas no Pan são similares as que ocorrem nos Jogos Olímpicos. Em algumas delas, o índice obtido no Pan-Americano pode significar uma classificação direta para as Olimpíadas.

HISTÓRIA

O pontapé inicial para a realização dos Jogos Pan-Americanos ocorreu em 1932, quando representantes dos países das Américas tiveram o desejo de desenvolver um campeonato que abrangesse todas as pátrias da América. Em 1940, eles realizaram o primeiro Congresso Esportivo Pan-Americano, em Buenos Aires, capital da Argentina, e definiram que a primeira edição do Pan ocorreria em 1942.

Porém, a edição, que seria a primeira da história, precisou ser cancelada por conta da Segunda Guerra Mundial. Após o fim dos conflitos, veio, enfim, a primeira edição dos jogos. Realizada em Buenos Aires, como prometido anteriormente, a competição contou com a participação de 21 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Guiana Francesa, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidade e Tobago, Uruguai, e Venezuela.

No total, foram 2513 atletas que disputaram 18 modalidades. A Argentina, país-sede, foi a primeira colocada no quadro geral de medalhas.

Legenda: Em 2023, a disputa dos jogos acontece em Santiago, capital do Chile. Foto: Martin BERNETTI / AFP

Quatro anos mais tarde, em 1955, a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) foi criada com sede na Cidade do México. Desde então, a entidade ficou responsável pela organização do Pan e os jogos passaram a ser realizados regularmente de quatro em quatro anos. No total, 45 países já participaram do torneio.

VEJA A LISTA DOS PAÍSES PARTICIPANTES:

América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México.

América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

América Central: Antígua e Barbuda, Antilhas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, Martinica, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trinidade e Tobago.

EDIÇÕES E SEDES

Desde o início em 1951, já foram disputadas, até hoje, 18 edições dos Jogos Pan-Americanos. Canadá e México são os países que mais vezes sediaram o torneio, com três oportunidades cada. O Brasil recebeu duas edições, em São Paulo (1963) e no Rio de Janeiro (2007). O Pan de 2023, em Santiago, no Chile, será a 19ª edição.

TODAS AS EDIÇÕES:

1951: Buenos Aires, Argentina

1955: Cidade do México, México

1959: Chicago, Estados Unidos

1963: São Paulo, Brasil

1967: Winnipeg, Canadá

1971: Cali, Colômbia

1975: Cidade do México, México

1979: San Juan, Porto Rico

1983: Caracas, Venezuela

1987: Indianápolis, Estados Unidos

1991: Havana, Cuba

1995: Mar del Plata, Argentina

1999: Winnipeg, Canadá

2003: Santo Domingo, República Dominicana

2007: Rio de Janeiro, Brasil

2011: Guadalajara, México

2015: Toronto, Canadá

2019: Lima, Peru

2023: Santiago, Chile

QUADRO DE MEDALHAS GERAL

Em todas as edições dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou 1377 medalhas, sendo 384 de ouro, 402 de prata e 591 de bronze. O país que lidera o ranking é os Estados Unidos, que conquistou 4713 medalhas. Das 18 edições realizadas até hoje, os norte-americanos só não terminaram na primeira colocação do quadro em 1951 e 1991, ficando atrás de Argentina e Cuba, respectivamente.

VEJA O TOP-10:

Estados Unidos - 4713 medalhas - 2064 de ouro, 1542 de prata e 1107 de bronze Cuba - 2124 medalhas - 908 de ouro, 620 de prata e 596 de bronze Canadá - 2067 medalhas - 491 de ouro, 721 de prata e 855 de bronze Brasil - 1377 medalhas - 384 de ouro, 402 de prata e 591 de bronze Argentina - 1160 medalhas - 326 de ouro, 366 de prata e 468 de bronze México - 1147 medalhas - 258 de ouro, 324 de prata e 565 de bronze Colômbia - 568 medalhas - 136 de ouro, 170 de prata e 262 de bronze Venezuela - 618 medalhas - 102 de ouro, 220 de prata e 296 de bronze Chile - 336 medalhas - 57 de ouro, 110 de prata e 169 de bronze República Dominicana - 244 medalhas - 39 de ouro, 76 de prata e 129 de bronze