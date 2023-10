Jogos Pan-Americanos não terão transmissão na TV pela primeira vez após sete edições

Os Jogos Pan-Americanos de 2023, que começam no próximo dia 20, em Santiago, no Chile, não terão transmissão na TV pela primeira vez após sete edições. A última vez que isso ocorreu foi em 1991, no Pan de Havana, em Cuba.

A transmissão da edição deste ano acontecerá exclusivamente no Canal Olímpico do Brasil, de propriedade do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, que adquiriu os direitos por menos de 5 milhões de dólares e repassou o torneio para a transmissão da CazéTV.

NEGOCIAÇÕES SEM SUCESSO

Recentemente, os representantes da organização dos jogos tentaram negociações com a ESPN e com a TV Globo. No entanto, as duas emissoras encerraram as conversas. No caso do canal americano, a falta de exclusividade pesou, já que, no entendimento dos diretores do canal, ninguém pagaria para assistir o que vai estar disponível gratuitamente na concorrência.

No caso da TV Globo, que transmitia o evento pelo SporTV desde 1999, os valores foram o empecilho. A organização do evento pediu cerca de 10 milhões de dólares, aproximadamente R$ 48 milhões, valor que foi pago pela Record, detentora dos direitos de transmissão em 2011, 2015 e 2019. A Globo encerrou o assunto por entender que o torneio não deverá se tornar um "campeão de audiência".