Jogos Pan-Americanos 2023: saiba quando começam, quais as modalidades e onde assistir

Mesmo com o Pan-Americano previsto para começar no dia 20 de outubro, com a cerimônia de abertura no Estádio Nacional de Santiago, o beisebol terá o seu início dois dias antes. Algumas modalidades terão disputas durante todos os dias do torneio, enquanto outras serão em um período de tempo menor. O calendário completo pode ser visto no site oficial do Pan.

ONDE ASSISTIR

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 serão transmitidos pelo Canal Olímpico do Brasil e pela CazéTV.