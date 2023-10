Veja maiores medalhistas do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos

Mais de 600 atletas brasileiros vão participar da 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos. A disputa terá início nesta sexta-feira (21), em Santiago, no Chile. O Brasil é o quarto país com mais medalhas na história da competição, que teve início em 1951. Natação, Tênis de Mesa, Ginástica Rítmica e Artística são os esportes com mais ouros. As informações são do ge.

Thiago Pereira é o maior medalhista do Brasil na história da competição. O nadador acumula 15 medalhas de ouro, quatro pratas e outras quatro de bronze. Ele disputou as edições entre 2003, na República Dominicana, e 2015, no Canadá. Ele também lidera em números absolutos entre todos os atletas.

Ao todo, os brasileiros subiram ao pódio 1.375 vezes e conquistaram 383 ouros, 402 pratas e 590 bronzes. O país é superado apenas por Estados Unidos, Cuba e Canadá. A competição vai até o dia 5 de novembro. Os Jogos desse ano reunirão 41 países participantes e terão mais de 6900 atletas distribuídos entre mais de 35 modalidades. Veja lista das modalidades.



LISTA DOS MAIORES MEDALHISTAS DO BRASIL NO PAN

Thiago Pereira (natação) - 15 ouros, 4 pratas e 4 bronzes

Hugo Hoyama (tênis de mesa) - 10 ouros, 1 prata e 4 bronzes

Gustavo Borges (natação) - 8 ouros, 8 pratas e 3 bronzes

Claudio Kano (tênis de mesa) - 7 ouros, 3 pratas e 2 bronzes

Fernando Scherer (natação) - 7 ouros, 2 pratas e 1 bronze

Cesar Cielo (natação) - 7 ouros, 1 prata

Luisa Matsuo (ginástica rítmica) - 6 ouros

Diego Hypólito (ginástica artística) - 5 ouros, 3 pratas

Bruno Fratus (natação) - 5 ouros, 2 pratas

Dayane Amaral (ginástica rítmica) - 5 ouros, 1 prata

*por ouros.

