Brasil garante vaga inédita na ginástica de trampolim em Paris 2024; veja

O Brasil terá pela primeira vez uma representante no individual feminino da ginástica de trampolim, nos Jogos Olímpicos de Paris. A vaga foi conquistada neste sábado (11), graças ao bom desempenho de Alice Gomes e Camilla Lopes no Mundial da categoria, realizado em Birmingham, na Inglaterra.

As brasileiras estão nas finais do Mundial, que serão disputadas neste domingo (12), a partir das 10h10 (horário de Brasília). Apesar das duas estarem na decisão, o Brasil garante apenas uma vaga em Paris, o que é algo inédito para o país.

A decisão de quem irá para Paris cabe ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), já que a vaga é destinada à entidade e não para os atletas. Ou seja, a expectativa é que Alice Gomes, que tirou a maior pontuação, esteja na Olimpíada, o que não descarta a classificação de Camilla Lopes, que poderá conquistar a vaga através das Copas do Mundo.

Legenda: Alice Gomes fez uma apresentação impecável e terminou com 55.120 de nota Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Pontuação

Alice Gomes fez uma apresentação impecável e terminou com 55.120 de nota, atrás das chinesas Yicheng Uh (56.220), Xueying Zhou (55.810) e Xinyi Fan (55.530). Camilla Lopes ficou em sexto, com 54.890. A canadense Sophiane Methot terminou em quinto, com 54 980.

Além do Brasil, a China e o Canadá também garantiram suas respectivas vagas olímpicas no trampolim feminino.