Com design inspirado nas águas do Rio Sena, tocha olímpica dos jogos de Paris 2024 é lançada; veja

Nesta terça-feira, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, divulgou a tocha que irá percorrer 65 territórios, até finalmente chegar à capital francesa. A peça foi desenhada com base em três pilares: igualdade, água (fator simbólico de Paris) e paz. Seguindo uma tradição, a chama será acesa em Olímpia, na Grécia, passará por Atenas e só depois chegará em Paris, onde vai acontecer a abertura dos jogos, no dia 26 de julho de 2024.

O objeto simbólico foi apresentado pelo presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet e Mathieu Lehanneur, o designer francês que criou o design. O revezamento da tocha vai passar por 11 mil pessoas, percorrendo o território francês, a partir do dia 8 de maio do ano de 2024, em Marselha. Chegando no dia 26 de julho em Paris.

Legenda: Tocha olímpica Foto: Comitê Olímpico / COB

O jamaicano Usain Bolt foi o primeiro atleta a desfilar com a tocha. O percurso aconteceu em frente ao Rio Sena, em Paris. O passeio de apresentação aconteceu através de barcos pelo rio que vai marcar a cerimônia de abertura do evento.

Simbologia no design

São três pilares: