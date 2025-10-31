Diário do Nordeste
Flávia Saraiva é ouro na trave na Copa do Mundo de ginástica

Brasil conquistou quatro medalhas na competição

Redação 28 de Setembro de 2025
Laís Souza exibiu a conquista em vídeo compartilhado nas redes sociais

Jogada

Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedo indicador

Ex-ginasta compartilhou momento de descoberta em vídeo gravado pela namorada e recebeu mensagens de carinho dos fãs

Redação 28 de Setembro de 2025

Jogada

Ao som de 'Evidências', Brasil conquista prata na série mista na ginástica rítmica

Conjunto brasileiro volta a brilhar no Mundial de ginástica rítmica

Agência Brasil 24 de Agosto de 2025
A foto mostra um estante de halteres e anilhas em uma academia. Os pesos variam, com anilhas de 5 kg visíveis nas extremidades dos halteres. O fundo está desfocado, mostrando o reflexo do interior do ginásio em um espelho.

Ceará

Condomínio de Fortaleza terá que reduzir horário de academia após morador reclamar de barulho, decide Justiça

A medida deve ser implementada no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000

Clarice Nascimento 04 de Agosto de 2025
Foto de Jade Barbosa e seu marido, Leandro, segurando a foto do ultrassom do primeiro filho do casal

Zoeira

Jade Barbosa anuncia gravidez do primeiro filho: 'Realização de mais um sonho'

É o primeiro filho de Jade e de seu marido, Leandro Ferlini, com quem se casou em setembro do ano passado

Redação 01 de Junho de 2025
atleta

Jogada

Simone Biles não confirma participação nas Olimpíadas de Los Angeles: 'Sinto meu corpo envelhecendo'

Ginasta conquistou 11 medalhas, sendo sete ouros

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 22 de Abril de 2025

Jogada

Campeão olímpico nas argolas em Londres, Arthur Zanetti anuncia aposentadoria

Depois de 16 anos no alto rendimento, agora ex-ginasta será treinador

Agência Brasil 12 de Janeiro de 2025
Foto de Ágnes Keleti, ginasta húngara

Jogada

Ágnes Keleti, ginasta húngara e campeã olímpica mais velha do mundo, morre aos 103 anos

Ela era sobrevivente do Holocausto e estava internada com um quadro grave de pneumonia

Daniel Farias 02 de Janeiro de 2025

Opinião

O mais lindo sorriso do esporte brasileiro em 2024

Leia a Coluna desta segunda-feira (30)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 30 de Dezembro de 2024

Jogada

Rebeca Andrade é eleita uma das 100 mulheres mais influentes do ano de 2024

A lista ainda conta com outras personalidades do esporte

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 03 de Dezembro de 2024
