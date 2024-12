O mais lindo sorriso do esporte brasileiro em 2024

Não entendo as regras da ginástica olímpica. Mas sempre me encantou ver aquelas meninas fantásticas, fazendo mil acrobacias nas diversas modalidades (solo, trave, cavalo, barras assimétricas). Passei a acompanhar desde 1976, quando a romena Nadia Comaneci, com apenas 14 anos, em Montreal, assombrou o mundo.

Hoje, dedico este comentário à ginasta brasileira Rebeca Andrade, bicampeã olímpica. Já na Olimpíada de 2020, em Tóquio, Rebeca foi ouro no salto e prata no individual geral. Em 2024, na Olimpíada de Paris, ela foi ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipe (quatro medalhas).

Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis medalhas (duas de ouro, três de prata e uma de bronze). Para mim, ela é o maior nome de 2024, acima de todos os demais atletas, inclusive muito acima dos badalados atletas do futebol. Rebeca é um exemplo para todas as gerações.

A meu juízo, a imagem que marcou o esporte brasileiro em 2024 foi o meigo sorriso da Rebeca, após um momento sublime no solo. Seu sorriso, antes do término da prova, traduziu a certeza de que ganharia o ouro. Ganhou.

Mais bonito

O lindo sorriso da Rebeca, pouco antes do término do solo, foi a expressão perfeita da convicção de quem acabara de realizar uma obra impecável, incomparável, inalcançável por outras concorrentes, inclusive Simone Biles. Aquele sorriso foi mais ouro que a própria medalha.

Tradução

Mesmo antes do fim da prova, o sorriso espontâneo, aberto, puro, dizia ao mundo que nada melhor poderia ser feito pelas demais competidoras. Um sorriso que indicava a perfeição até nos movimentos mais radicais. Um sorriso sinônimo de segurança, convicção, força mental, nervos de aço.

Outras imagens

Tivemos outros momentos emocionantes no esporte brasileiro. A conquista da Copa Libertadores pelo Botafogo diante do Atlético-MG em Buenos Aires. Uma disputa dramática, já que atuou com um jogador a menos desde o primeiro minuto. E o título de campeão brasileiro da Série A, no Engenhão, ao vencer o São Paulo.

Melhor do mundo

Marcou muito também a conquista do brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, eleito pela FIFA como o melhor jogador de futebol do mundo. Foi emocionante a entrega do prêmio, máxime quando ele lembrou a sua infância difícil em São Gonçalo, onde descalço jogava bola. Vini Jr, notável vencedor.

Conclusão