Ao som de 'Evidências', Brasil conquista prata na série mista na ginástica rítmica

Conjunto brasileiro volta a brilhar no Mundial de ginástica rítmica

Escrito por
Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:00)
Jogada
Legenda: As brasileiras conquistaram mais uma medalha de prata para o Brasil
Foto: Melogym/CBG

O conjunto brasileiro voltou a brilhar neste domingo (24) no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para somarem o total de 28.550 pontos e conquistarem a medalha de prata.

Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

Apesar da grande performance, que levou a torcida presente à Arena Carioca 1 ao delírio, o conjunto brasileiro acabou sendo superado pela Ucrânia, que somou 28.650 pontos para conquistar o ouro. Já a medalha de bronze ficou com a China, que fechou a disputa com 28.350 pontos.

Série de cinco fitas

Neste domingo o Brasil participou de outra final, na série de cinco fitas. Com uma apresentação marcada por alguns erros de execução, o conjunto brasileiro somou 22.850 pontos e fechou a disputa na 6ª colocação. O ouro foi conquistado pela China (27.550 pontos), a prata com o Japão (26.650) e o bronze com a Espanha (25.950).

