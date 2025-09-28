Diário do Nordeste
Flávia Saraiva é ouro na trave na Copa do Mundo de ginástica

Brasil conquistou quatro medalhas na competição

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:46)
Jogada
Legenda: Flávia Saraiva, durante as Olimpíadas de 2024.
Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Com apresentação segura na trave, Flávia Saraiva garantiu o ouro e celebrou com carisma. A ginasta brilhou na final da trave e conquistou o primeiro lugar na etapa da Copa do Mundo em Szombathely, na Hungria. Neste domingo, a atleta olímpica foi um dos destaques do dia, liderando uma performance impressionante da delegação brasileira, que terminou com quatro medalhas apenas na segunda rodada de finais.

No solo, o Brasil ainda garantiu uma dobradinha no pódio: Júlia Soares ficou com a prata, enquanto Júlia Coutinho conquistou o bronze. Já Caio Souza subiu ao pódio nas barras paralelas, também com a prata.

Faltando menos de um mês para o Mundial na Indonésia, o Brasil encerra a participação na etapa húngara com cinco medalhas — no sábado, Ana Luiza Lima levou o bronze nas barras assimétricas. Todas as integrantes da equipe feminina conquistaram medalhas nesta competição. Agora, a delegação segue para a fase de aclimatação em Doha, visando o Mundial.

Flávia, que já disputou duas finais olímpicas na trave, está focada nesse aparelho para buscar uma medalha no Mundial. Na sexta-feira, liderou as classificatórias com 14.250 pontos (grau de dificuldade 5.9). Já na final deste domingo, aos 25 anos, ela aumentou o nível de dificuldade da série acrobática, embora tenha perdido algumas conexões que havia conseguido anteriormente. Ainda assim, finalizou com segurança e celebrou com sua tradicional dancinha antes mesmo de receber a nota. Com 13.800 pontos (dificuldade 5.7), garantiu o lugar mais alto do pódio.

Na mesma final, Júlia Soares, também finalista olímpica na trave, teve uma apresentação com instabilidade. Aos 20 anos, demonstrou tensão, com pausas prolongadas entre os elementos. Terminou com 12.700 pontos (dificuldade 5.5), fechando a disputa em sexto lugar. O pódio teve ainda a espanhola Alba Petisco com a prata (13.250) e a húngara Greta Mayer com o bronze (13.100).

No solo, porém, Júlia Soares se redimiu com uma rotina bem executada ao som de "Cheia de Manias", do grupo Raça Negra, que lhe rendeu a medalha de prata com 12.550 pontos (dificuldade 5.3). A jovem Júlia Coutinho, de apenas 15 anos, encantou o público mais uma vez com sua série embalada por "Maria, Maria", de Milton Nascimento. Ela somou 12.250 pontos (grau de dificuldade 5.1) e conquistou o bronze. O ouro ficou com a romena Denisa Golgota, que alcançou 12.750 pontos.

