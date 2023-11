Cearense Manoel Messias garante vaga para os Jogos Olímpicos de Paris

O triatleta cearense Manoel Messias está classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, em 2024. Esta é a segunda vez que ele participará de uma edição das Olimpíadas, já que esteve na disputa em Tóquio 2020. Na capital japonesa, o atleta terminou a prova na 28ª posição.

Em sua última prova em 2023, Manoel levou a medalha de ouro na etapa de Viña del Mar, no Chile, do mundial de Triathlon. Já na edição dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ele também garantiu o ouro no revezamento misto.