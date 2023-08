Maior ciclista do Brasil, Avancini anuncia aposentadoria e não estará nas Olimpíadas de 2024

Henrique Avancini, o brasileiro que começou a competir ciclismo aos oito anos de idade, anunciou sua aposentadoria na tarde desta terça-feira (22), nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, aos 34 anos. O ciclista disse que tomou a decisão antes mesmo de conquistar o bicampeonato mundial de Mountain Bike na categoria Maratona, em prova disputada em Glasgow, na Escócia. Avancini ainda participará de algumas competições ao longo deste ano. O competidor lançou um documentário, chamado “Meu Motivo”, para falar sobre a decisão da aposentadoria.

Henrique Avancini disse o ciclista "Jogos olímpicos são sempre aquele norte nosso. Foi bem difícil chegar a Toquio e depois estava muito perto de Paris. Sempre tem a próxima e tem muitos argumentos para ir seguindo em busca das Olimpíadas. Eu conversei com muitos atletas que ficaram amargurados e não conseguiram deixar isso de lado. É difícil decidir parar a colheita. Ano que vem vai acontecer tanta coisa legal e tem muitos motivos para eu continuar ativo, estou num cenário otimo, bicampeonato mundial a um ano da olimpíada. Por isso decidi não compartilhar minha decisão com ninguém, porque é muito fácil voltar atrás. Respeitei o que estava sentindo dentro de mim."

Ele ainda conta que desde de 2020 vinha percebendo que a motivação para o esporte não era a mesma.

"Em 2020, terminei o ano como número 1 do mundo e, neste período, já estava sentindo algumas coisas mais pesadas. A temporada de 2021 começou a ficar ainda mais pesada até chegar o momento em que percebi que não estava fazendo as coisas com aquela mesma motivação que sempre tive. Parecia uma obrigação, mesmo sendo líder do ranking, correndo por uma grande equipe, feito meu nome, estabilizado na carreira e vencido eventos de Copa do Mundo. E isso não me trazia tanta motivação, não sentia o porquê de estar fazendo aquilo", disse Henrique Avancini, emocionado ao anunciar a decisão.

Avancini colocou o Brasil no cenário mundial do mountain bike em 2018, se tornando o primeiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo. Atualmente, se dedica ao desenvolvimento do ciclismo no Brasil, levando inclusive seu nome em projetos.

Principais títulos de Avancini

14 Campeonatos Brasileiros

2 Jogos Pan-Americanos

1 Campeonato Sul-Americano

2 Campeonato Mundial Maratona