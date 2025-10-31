Diário do Nordeste
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento 15 de Outubro de 2025
Ciclista faz rota em forma de coração para homenagear namorada em Fortaleza

A capital cearense é referência no Brasil no incentivo ao uso do modal

Crisneive Silveira 23 de Setembro de 2025
Homem atravessa a rua em uma faixa de pedestres pintada no asfalto com sinalização verde. A imagem mostra movimento e o cotidiano urbano em uma área movimentada do Centro de Fortaleza

Existe multa para pedestres? Saiba o que diz o Código de Trânsito Brasileiro

Quem trafega a pé também deve seguir uma série de regras para garantir a segurança e a fluidez do trânsito

Nicolas Paulino 12 de Junho de 2025
Polícia prende 'mainha do crime', chefe de quadrilha suspeita da morte de ciclista, em SP

'Mainha do crime': chefe da quadrilha suspeita da morte de ciclista é presa em SP

Suedna Barbosa Carneiro ainda é acusada de financiar roubos por toda capital paulista

Paulo Roberto Maciel* 18 de Fevereiro de 2025
Amigos e parentes fazem protesto silencioso em frente ao Parque do Povo, onde ciclista foi morto a tiros em SP

O ciclista foi assassinado na manhã dessa quinta-feira (13)

Redação 14 de Fevereiro de 2025
Foto de Daniela Larreal, atleta olímpica de ciclismo da Venezuela

Ciclista olímpica venezuelana é encontrada morta em casa após engasgo

Daniela Larreal disputou cinco edições das Olimpíadas na modalidade ciclismo

Daniel Farias 19 de Agosto de 2024
Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo (4)

Confira a agenda deste domingo, dia 4 de agosto de 2024

Redação 04 de Agosto de 2024
Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste sábado (3)

Confira a agenda deste sábado, dia 3 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 03 de Agosto de 2024
Gustavo Bala Loka disputa a grande final do ciclismo BMX freestyle

Ciclismo BMX freestyle nas Olimpíadas 2024: Gustavo Bala Loka fica fora do pódio e sem medalha

Ciclista brasileiro disputava medalha com outros oito atletas de outros países

Daniel Farias 31 de Julho de 2024
Beatriz Ferreira em ação no Jogos Olímpicos de Paris 2024

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta quarta-feira (31)

Confira a agenda desta quarta-feira, dia 31 de julho de 2024

Hugo Eduardo 31 de Julho de 2024
