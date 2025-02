'Mainha do crime': chefe da quadrilha suspeita da morte de ciclista é presa em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira (18) uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha responsável pela morte de um ciclista no Itaim Bibi, área nobre da cidade, na semana passada. Ela foi identificada como Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida no meio criminoso como "mainha do crime".

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que "mainha" financiava roubos por toda a capital paulista. No momento da prisão, a polícia ainda teria encontrado armas e documentos comprometedores relacionados à ela.

Segundo a secretaria entre os objetos apreendidos estão: três armas de fogo, celulares e várias bags, utilizadas por aqueles que se passam por falsos entregadores de aplicativo. "Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores", finaliza o comunicado.

Apesar da prisão, a polícia ainda não identificou os dois suspeitos de terem assassinado Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos.

Relembre o caso

Vitor foi assassinado a tiros nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo (SP), na última quinta-feira (13). O crime teria acontecido por volta das 6h10, quando o ciclista foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Conforme testemunhas, os homens atiraram sem que Vitor tivesse reagido. Antes mesmo do segundo suspeito sair da moto, o ciclista já estava no chão. Logo após os disparos, a dupla revistou a vítima e levou um celular. Medrado foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

