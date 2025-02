Ciclista é baleado e morto durante tentativa de assalto em área nobre de SP

Um ciclista foi morto na manhã desta quinta-feira (13), nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo (SP). A vítima, Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, estava parado na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, por volta das 6h10, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma moto.

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. O ciclista aparentemente estava mexendo no celular quando os homens aproximaram-se e antes mesmo de a pessoa que estava na garupa da moto descer, Vitor caiu no chão. Em seguida, o criminoso revista a vítima, sobe na moto e ambos fogem no local, levando um celular.

Segundo informações da CNN, com base no boletim de ocorrência, a pessoa que acionou a Polícia Militar relatou que os criminosos atiraram sem sequer anunciar o assalto.

A reportagem ainda aponta que uma testemunha registrou o momento da fuga, realizou manobras de reanimação na vítima, que chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

Quem era Vitor Medrado

Conhecido como Vitão ou Mineirinho, o ciclista Vitor Felisberto Medrado atuava como mentor esportivo e prestava assessoria para outros atletas. Ele era natural de Belo Horizonte (MG) e morou por cerca de dez anos entre Ribeirão Preto e Sertãozinho, no interior de São Paulo, antes de se mudar para a capital do estado.

Integrante da Associação Sertanezina de Ciclismo, ele era bastante conhecido entre os praticantes de ciclismo e várias pessoas fizeram postagens no Instagram lamentando a morte de Vitor.

“Uma pessoa extraordinária, de alma generosa e espírito luminoso, que tocou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Vitão, o Mineirinho calado de sorriso fácil, era mais do que um amigo; era um farol de bondade, um exemplo de simplicidade e uma fonte inesgotável de serenidade”, define uma postagem do amigo Claudio Cordiolli e da equipe da Mynd Sportswear, loja de roupas esportivas.

“Que a sua jornada além seja tão bela e serena quanto a vida que ele compartilhou conosco. Descanse em paz, Mineirinho. Você sempre estará em nossos corações”, continuou a nota de Cordiolli.

A Trilopez Assessoria Esportiva também se solidarizou com os familiares e amigos próximos do professor de ciclismo. “Nossos sentimentos de tristeza, indignação e impotência…. Oremos”, escreveu.

“Em luto e revoltado com a partida de um amigo”, escreveu o jornalista Bruno Vicari, que destacou o quanto Vitor era admirado no meio do ciclismo. “Tinha as pernas fortes como poucos e um coração como ninguém. Foi morto esta manhã porque alguém entendeu que um celular vale mais que uma vida. Triste e revoltante! Fique em paz, Vitão! Você merece estar em um lugar especial”, completou.

