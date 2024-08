Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste sábado (3)

Com destaque para Gabriel Medina no surfe, Rebeca Andrade no salto e Bia Ferreira no boxe, o Brasil vai em busca de subir no ranking de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Veja a agenda da amarelinha.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (3)

Atletismo

5h05 – Fernando Baloteli – 110m com barreiras

5h55 – Fernando Baloteli – Lançamento de disco

6h10 – Flávia de Lima – 800m rasos

8h40 – Fernando Baloteli – Salto com vara

14h10 – Fernando Baloteli – Lançamento de dardo

16h45 – Fernando Baloteli – 1.500m rasos

Boxe

17h08 – Kellie Harrington x Bia Ferreira – semifinal

Canoagem

10h30 – Ana Sátila – K1 cross

11h40 – Pepê Gonçalves – K1 cross

Ciclismo estrada

6h – Vinícius Rangel

Futebol feminino

16h – França x Brasil

Ginástica artística

11h20 – Rebeca Andrade – Salto – final

Handebol

9h – Brasil x Angola

Judô

5h – Brasil x Cazaquistão

Remo

4h30 – Beatriz Tavares – Skiff simples – Final C

4h42 – Lucas Verthein – Skiff Simples – Final C

Surfe

16h36 – Gabriel Medina x Jack Robinson – Semifinal

15h48 – Tatiana Weston-Webb x Brisa Hennessy – Semifinal

Tiro Esportivo

4h30 – Georgia Furquim

Tiro com arco

5h48 – Lisa Barbelin x Ana Luiza Caetano

Vela

7h05 – Gabriella Kidd

7h20 – Bruno Fontes