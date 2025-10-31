Diário do Nordeste
Imagem, à esquerda, mostra Gabriel Medina e Isabella Arantes abraçados e, à direita, montagem de bebê surfando em ultrassom.

Zoeira

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam primeiro filho

Surfista confirmou rumor ao compartilhar montagem bem-humorada

Redação 20 de Outubro de 2025
video

Jogada

Campeão mundial, Italo Ferreira surfa na Leste-Oeste e treina na Beira-Mar em Fortaleza

Acompanhado da namorada Sofia Larocca, Italo publicou imagens da Beira-Mar de Fortaleza

Redação 11 de Outubro de 2025
Foto do Yago Dora

Jogada

Yago Dora vence americano Griffin e conquista título mundial inédito da WSL

Líder da temporada regular, o curitibano, criado em Florianópolis, só precisou de uma vitória no Finals para levantar o título

Samir de Carvalho* 02 de Setembro de 2025

Jogada

Taíba recebe 1ª Etapa do Circuito Cearense de Surf Pro 2025

O evento irá reunir surfistas de vários estados, sobretudo das regiões Norte e Nordeste, além de contar com a presença dos principais astros do surfe nacional

Redação 30 de Maio de 2025

Jogada

Praia da Taíba recebe Taça Brasil 10.000, abrindo a temporada do surfe brasileiro

Competição acontece de 17 a 23 de fevereiro

Redação 13 de Fevereiro de 2025
Italo Ferreira comemora medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021

Jogada

Brasil terá 14 surfistas na etapa de Abu Dabi do Circuito Mundial

Ele vai substituir o norte-americano Crosby Colapinto

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 10 de Fevereiro de 2025
moça

Jogada

Filha de surfista Danilo Couto morre aos 19 anos durante acidente no Havaí

Causa do acidente ainda não foi divulgada

Redação 06 de Janeiro de 2025
Mulher de biquini, óculos escuros e chapéu na praia, com o mar ao fundo

Mundo

Surfista e influenciadora morre após ataque de peixe-espada na Indonésia

A atleta estava treinando quando o animal pulou para fora da água e a atingiu no peito

Redação 20 de Outubro de 2024

Jogada

Após pausa para cuidar da saúde mental, Filipe Toledo anuncia volta à liga mundial de surfe em 2025

O brasileiro, campeão mundial em 2022 e 2023, começou a sofrer de depressão no início de 2019

AFP e Diário do Nordeste 24 de Setembro de 2024

Jogada

Cearense Larissa dos Santos vence o CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro

Ela conquistou a vitória contra Silvana Lima na onda surfada nos últimos segundos na Prainha

Redação 15 de Setembro de 2024
