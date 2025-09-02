Diário do Nordeste
Yago Dora vence americano Griffin e conquista título mundial inédito da WSL

Líder da temporada regular, o curitibano, criado em Florianópolis, só precisou de uma vitória no Finals para levantar o título

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Jogada
Legenda: Líder da temporada regular, o curitibano, criado em Florianópolis, só precisou de uma vitória para levantar o título
Foto: Ed Sloane / World Surf League

Em confronto decisivo do Finals, nesta segunda-feira (1º), Yago Dora venceu o americano Griffin Colapinto (15,66 a 12,33) em Fiji, na Oceania, e entrou para a galeria de brasileiros campeões mundiais da WSL. Nos últimos 11 anos, em oito ocasiões o caneco ficou no Brasil. Líder da temporada regular, o curitibano, criado em Florianópolis, só precisou de uma vitória para levantar o título, por ter terminado a fase classificatória na primeira posição.

Yago se junta a Gabriel Medina, tricampeão em 2014, 2018 e 2021, Filipe Toledo, em 2022 e 2023, Adriano Souza, em 2015, e Ítalo Ferreira, em 2019, como os brasileiros campeões da WSL. Nesse período, apenas um estrangeiro conseguiu chegar ao topo do surf: o havaiano John John Florence venceu em 2016, 2017 e 2023.  

Foto de Yago Dora
Legenda: Brasileiro Yago Dora campeão mundial em Fiji
Foto: Cait Miers / World Surf League

O Finals ainda contou com outro brasileiro. O potiguar Ítalo Ferreira começou com uma vitória sobre Jack Robinson. O campeão mundial despachou o australiano pelo placar de 14.33 a 5.83, avançando à segunda rodada. Porém, na segunda rodada, Ítalo caiu para o próprio Griffin Colapinto por 16.33 a 13.67.

