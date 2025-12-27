Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (27)
CAMPEONATO ITALIANO
- 08h30 | Parma x Fiorentina | ESPN 4 e Disney+
- 11h00 | Lecce x Como | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
- 11h00 | Torino x Cagliari | Disney+
- 14h00 | Udinese x Lazio | ESPN e Disney+
- 16h45 | Pisa x Juventus | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (2ª DIVISÃO)
- 08h30 | Spezia x Pescara | OneFootball
- 11h00 | Carrarese x Mantova | OneFootball
- 11h00 | Catanzaro x Cesena | OneFootball
- 11h00 | Empoli x Frosinone | OneFootball
- 11h00 | Sampdoria x Reggiana | OneFootball
- 11h00 | Venezia x Virtus Entella | OneFootball
- 13h15 | Palermo x Padova | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 09h30 | Nottingham Forest x Manchester City | ESPN e Disney+
- 12h00 | Arsenal x Brighton | ESPN e Disney+
- 12h00 | Brentford x Bournemouth | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
- 12h00 | Burnley x Everton | Disney+
- 12h00 | Liverpool x Wolves | Disney+
- 12h00 | West Ham x Fulham | ESPN 4 e Disney+
- 14h30 | Chelsea x Aston Villa | Disney+
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 09h30 | Hibernian x Hearts | Canal GOAT e OneFootball
- 12h00 | Livingston x Celtic | Canal GOAT e OneFootball
- 14h45 | Aberdeen x Dundee United | OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h00 | Al Qadsiah x Damac | BandSports e Canal GOAT
- 11h50 | Al Nassr x Al Okhdood | BandSports e Canal GOAT
- 14h30 | Al Ittihad x Al Shabab | Sportv e Canal GOAT
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h00 | Famalicão x Estrela da Amadora | Disney+
- 17h00 | Estoril x Alverca | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
COPA AFRICANA DE NAÇÕES
- 17h00 | Nigéria x Tunísia | Band, Band.com.br, Bandplay, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
