Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:21)
Jogada
Legenda: Jogadores do Liverpool comemoram gol durante jogo
Foto: Oli SCARFF / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (27)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 08h30 | Parma x Fiorentina | ESPN 4 e Disney+
  • 11h00 | Lecce x Como | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
  • 11h00 | Torino x Cagliari | Disney+
  • 14h00 | Udinese x Lazio | ESPN e Disney+
  • 16h45 | Pisa x Juventus | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (2ª DIVISÃO)

  • 08h30 | Spezia x Pescara | OneFootball
  • 11h00 | Carrarese x Mantova | OneFootball
  • 11h00 | Catanzaro x Cesena | OneFootball
  • 11h00 | Empoli x Frosinone | OneFootball
  • 11h00 | Sampdoria x Reggiana | OneFootball
  • 11h00 | Venezia x Virtus Entella | OneFootball
  • 13h15 | Palermo x Padova | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

  • 09h30 | Nottingham Forest x Manchester City | ESPN e Disney+
  • 12h00 | Arsenal x Brighton | ESPN e Disney+
  • 12h00 | Brentford x Bournemouth | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
  • 12h00 | Burnley x Everton | Disney+
  • 12h00 | Liverpool x Wolves | Disney+
  • 12h00 | West Ham x Fulham | ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 | Chelsea x Aston Villa | Disney+

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 09h30 | Hibernian x Hearts | Canal GOAT e OneFootball
  • 12h00 | Livingston x Celtic | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h45 | Aberdeen x Dundee United | OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA

  • 10h00 | Al Qadsiah x Damac | BandSports e Canal GOAT
  • 11h50 | Al Nassr x Al Okhdood | BandSports e Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ittihad x Al Shabab | Sportv e Canal GOAT

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h00 | Famalicão x Estrela da Amadora | Disney+
  • 17h00 | Estoril x Alverca | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

  • 17h00 | Nigéria x Tunísia | Band, Band.com.br, Bandplay, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Assuntos Relacionados
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 5 minutos
Liverpool

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 31 minutos
Juan Alano em ação pelo Gamba Osaka

Jogada

Ceará anuncia contratação do atacante Juan Alano

Atacante estava no futebol asiático desde 2020

André Almeida 27 de Dezembro de 2025
jogador

Jogada

Campeão pelo Coritiba, Alex Silva celebra acerto com o Ceará e reencontro com Mozart

Jogador foi o primeiro reforço anunciado pelo Vovô para 2026

Redação 26 de Dezembro de 2025
homem sentado

Jogada

Floresta contrata Fernando Leite como gerente de Futebol para 2026

Profissional já passou por equipes como Vasco, Cuiabá e Náutico

Redação 26 de Dezembro de 2025
técnico

Jogada

Técnico do Ceará Vôlei destaca evolução da equipe e traça metas na Superliga B

Raphael Dantas destaca também desenvolvimento da base e questão financeira

Redação 26 de Dezembro de 2025