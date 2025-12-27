Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (27), NA NBA
- 19h | Sacramento Kings x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
- 21h | Orlando Magic x Denver Nuggets | League Pass
- 21h | New Orleans Pelicans x Phoenix Suns | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | Miami Heat x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 22h | Atlanta Hawks x New York Knicks | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets | League Pass
- 22h | San Antonio Spurs x Utah Jazz | ESPN 2 e Disney+
