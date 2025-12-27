Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O San Antonio Spurs entra em quadra nesta quarta-feira (31)
Foto: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (27) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (27), NA NBA

  • 19h | Sacramento Kings x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
  • 21h | Orlando Magic x Denver Nuggets | League Pass
  • 21h | New Orleans Pelicans x Phoenix Suns | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 22h | Miami Heat x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Cleveland Cavaliers | League Pass
  • 22h | Atlanta Hawks x New York Knicks | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets | League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs x Utah Jazz | ESPN 2 e Disney+
