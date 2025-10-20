Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam primeiro filho
Surfista confirmou rumor ao compartilhar montagem bem-humorada
O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina será pai pela primeira vez. Ele anunciou, nesse domingo (19), que a namorada, a dançarina Isabella Arantes, está grávida.
Rumores sobre a possível gestação ganharam força quando o surfista publicou uma imagem abraçando a barriga da companheira.
Logo depois, ele "confirmou" as especulações dos fãs ao compartilhar uma montagem bem-humorada de um bebê surfando em um ultrassom.
Já Isabella usou um perfil fechado que mantém nas redes para falar sobre o assunto, conforme o Splash, do portal Uol. Na ocasião, afirmou que passará a compartilhar conteúdos sobre maternidade. "Agora as conversas por aqui vão ser sobre bebê e criança. A mãe tá on", escreveu.
Ainda conforme a bailarina, a ideia era manter a gravidez longe dos holofotes por mais tempo, mas Medina preferiu divulgar. "Quero matar ele que postou. Era pra esperar o ensaio", brincou.
Os dois assumiram o relacionamento publicamente no fim de agosto. No entanto, já havia boatos de que eles estavam juntos desde junho.