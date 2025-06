Ex-noiva de Zé Felipe é apontada como novo affair de Gabriel Medina

A ex-noiva do cantor Zé Felipe, Isabella Arantes, está sendo apontada como novo affair de Gabriel Medina. Conforme o Extra, eles foram vistos juntos no aniversário da assistente de palco e no show do rapper Veigh.

Isabella era integrante do balé do “Domingão do Faustão”, na Globo. Atualmente, ela é assistente de palco do programa “Domingo Legal”, do SBT.

Dona de uma marca de biquíni, a assistente de palco acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além disso, há dois anos desfila no Carnaval carioca, como musa da Salgueiro.

Namoro com Zé Felipe

Isabella e Zé Felipe começaram a namorar em 2019. No mesmo ano, o cantor a pediu em casamento, mas logo no início de 2020 o relacionamento amoroso terminou.

Na época da separação, Isabella chegou a falar publicamente, ao responder um comentário nas redes sociais, que havia sido traída por Zé.