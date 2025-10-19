Gaby Spanic dá tapa em rosto de Tamires e anuncia desistência de A Fazenda; entenda

A atriz Gabriela Spanic deve deixar o elenco de "A Fazenda", na Record, após agredir a participante Tamires Assis em dinâmica neste domingo (19).

Ela fez um desabafo sobre a sua passagem no programa, se aproximou de Tamires e lhe atingiu com um tapa. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", perguntou em seguida.

Imediatamente, os peões e peoas acionaram a produção do programa, e Gaby iniciou um discurso de despedida.

"Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!", desabafou.

Como começou a confusão?

Na dinâmica em questão, a atriz classificou Tamires como alguém que "deveria se apresentar ao jogo", seguindo as diretrizes postas no jogo.

"Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor — obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!", disse.

"Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam — seja homem com homem ou com mulher. [...] O público que assiste não é tonto. [...] Estou cansada de de muito kikiki. Não gosto! Eu falei com você, Ray, que o circo vai continuar quando aplaudirem os palhaços e para não confiar na palhaça. [...]", relatou ainda, antes de agredir a outra participante.