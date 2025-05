Taíba recebe 1ª Etapa do Circuito Cearense de Surf Pro 2025

A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, irá sediar a 1ª Etapa do Circuito Cearense de Surf Pro 2025, neste final de semana, do dia 30 ao dia 1º de junho. A competição é realizada pela Federação Cearense de Surf em parceria com a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Esporte e de Desenvolvimento Econômico.

A competição abrange a categoria profissional e mais 13 categorias amadoras. A etapa de São Gonçalo do Amarante marca a largada pelos títulos estaduais. O evento irá reunir surfistas de vários estados, sobretudo das regiões Norte e Nordeste, além de contar com a presença dos principais astros e estrelas do surfe nacional, que irão treinar na Praia da Taíba.

“Este é o terceiro grande evento de surf que realizamos este ano na Taíba. Em fevereiro realizamos a Taça Brasil de Surf e em março a Liga Mundial de Surf. Atrair grandes eventos esportivos para São Gonçalo, além de incentivar nossos jovens a praticar esporte e adotar um estilo de vida saudável, também movimenta o turismo e o comércio local, gerando emprego e renda”, comentou o Professor Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante.

CATEGORIAS

Em 2025 o Circuito Cearense de Surf contará com as seguintes categorias: Profissional, Sub 08, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Open (sem limite de idade); Master 40+, Master 50+, Longboard Open (sem limite de idade), Longboard Master 40+, Longboard Feminino (sem limite de idade), Feminino Sub 18 e Feminino Open (sem limite de idade).