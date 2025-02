Praia da Taíba recebe Taça Brasil 10.000, abrindo a temporada do surfe brasileiro

Tudo pronto para mais uma temporada de surfe nas praias do Brasil. E a Praia da Taíba, no Ceará, foi o local escolhido para sediar a primeira etapa da competição. De 17 a 23 de fevereiro acontece a Taça Brasil 10.000 Taíba 2025. Além de distribuir 10.000 pontos no ranking e R$ 250 mil em premiação, a etapa será o primeiro encontro dos amantes do surfe com os principais nomes do esporte nacional.

Iniciar o calendário no Nordeste é uma forma de reconhecer a força dessa região para o surfe brasileiro. A Praia da Taíba sempre nos recebeu muito bem, e queremos retribuir com um evento marcante, que simbolize esse abraço ao Nordeste e ao surfe brasileiro como um todo" Teco Padaratz Presidente da Confederação Brasileira de Surf

A expectativa é de bom nível técnico e condições favoráveis do mar.

Legenda: Messias Felix em ação, vencedor da edição de 2024 Foto: LIMA-JR / DIVULGAÇÃO

Domínio cearense nas águas

A Praia da Taíba já é um palco consolidado para o surfe brasileiro, e a edição do Taça Brasil 5.000 no ano passado, realizada no mesmo local, comprovou a força dos surfistas cearenses. Em 2024, o estado dominou a competição, colocando três atletas entre os quatro finalistas nas categorias masculina e feminina.

Na decisão masculina, Messias Felix conquistou o título, com Artur Silva em segundo lugar e Isaias Silva na quarta posição. No feminino, o pódio também teve supremacia cearense, com Silvana Lima campeã, Juliana dos Santos vice-campeã e Larissa dos Santos em quarto lugar. O pódio foi completado por Julia Santos, de São Paulo, e Yuri Barros, da Paraíba, que ficaram em terceiro lugar em suas respectivas categorias.