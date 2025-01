Filha de surfista Danilo Couto morre aos 19 anos durante acidente no Havaí

Filha mais velha de Danilo Couto, surfista de ondas gigantes, morreu em acidente que teria ocorrido na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, no Havaí. Tiare Beatriz Couto, de 19 anos, foi homenageada pelo pai em uma publicação nas redes sociais na noite deste domingo (5).

"Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos'. Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou. Siga amando ensinando e com sua energia contagiante. Viva a sua nova jornada divina. Eternamente te amarei", escreveu Danilo. A causa do acidente ainda não foi divulgada.

A jovem nasceu e foi criada na Ilha de Oahu. Ela acompanhou a carreira do pai desde pequena e participou de momentos importantes. Tiare esteve no palco ao lado de Danilo, quando ele recebeu o prêmio XXL Global Big Wave Awards, maior premiação da época para surfistas de ondas gigantes.

A jovem estudava na Universidade de Utah, no curso de Estudos Ambientais e Ciência Política. Amigos da família e outros surfistas também se manifestaram sobre a morte da jovem. Os brasileiros João Chianca, o Chumbinho, e Luana Silva também se manifestaram.