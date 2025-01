David Luiz tem preferência pelo Fortaleza apesar de contato de Olympiakos e outros times brasileiros

David Luiz está próximo de ser jogador do Fortaleza. O Tricolor do Pici é o favorito do jogador e pode vencer a concorrência de times nacionais e do exterior pelo zagueiro de 37 anos, ex-atleta do Flamengo. A informação é do ge.

Apesar de não ter apresentado a melhor proposta financeira, o Leão chama atenção do jogador pelo impacto e relevância. O jogador viria por duas temporadas.

O defensor também foi procurado pelo Olympiakos, da Grécia, e pelo Áustria Viena, da Áustria, além de clubes brasileiros.

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (8). A equipe vai realizar pré-temporada nos Estados Unidos, quando participa da Orlando Cup.