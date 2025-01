Kervin Andrade é convocado para Sub-20 da Venezuela e desfalca o Fortaleza nos EUA

O meia Kervin Andrade foi convocado pela Venezuela para o Sul-Americana Sub-20 e desfalca o Fortaleza na pré-temporada realizada nos Estados Unidos, em janeiro. Tido como uma das principais joias do país, o atleta de 19 anos é aguardado na preparação da equipe nacional nesta quarta (8).

A competição será realizada entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela. Internamente, o departamento de futebol acredita que a presença no evento é importante para a valorização do ativo.

Kervin chegou ao Pici em 2023, após empréstimo junto ao Deportivo La Guaira-VEN. No time Sub-20 se destacou rapidamente, participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Assim, foi alçado ao profissional, já adquirido pelo Leão em março por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,2 milhões).

Ao longo da temporada, participou de 35 jogos sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, acumulando sete gols e cinco assistências. A expectativa é de ganhar ainda mais espaço em 2025.

Formato do Sul-Americano Sub-20

Legenda: Joias do Fortaleza, Kervin e Kauan podem se enfrentar no Sul-Americano Sub-20 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A seleção da Venezuela está no Grupo A do torneio junto de Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A estreia será no dia 23, quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), frente ao Chile, no estádio Metropolitano.

O curioso do Sul-Americano Sub-20 é que Kervin pode enfrentar um companheiro de Fortaleza. O volante Kauan foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para o torneio, com chance de enfrentamento na próxima fase. O Brasil é do Grupo B, com Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador.

Os três primeiros de cada grupo avançam para o hexagonal final, quando todos se enfrentam. Os quatro primeiros se classificam para o Mundial da categoria, no Chile.