Ceará vence o Louveira e vai para terceiro na tabela da Superliga B de vôlei feminino

O Ceará conquistou a segunda vitória na Superliga B. A equipe venceu o Louveira por 3 sets a 0 (25/16, 26/24 e 25/14) nesta quarta-feira (8), no Ginásio Aécio de Borba. O duelo foi válido pela quarta rodada da competição.

Com a vitória, as alvinegras estão momentaneamente no terceiro lugar da tabela. A equipe tem sete pontos somados. Confira a tabela de jogos.

O próximo desafio será na quinta-feira (16). A equipe enfrenta o Londrina Vôlei a partir das 19h30 (de Brasília). O Ginásio Moringão, em Londrina (PR), recebe o duelo.