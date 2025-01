Fortaleza finaliza compra do zagueiro Benjamín Kuscevic; veja valor e detalhes do negócio

O Fortaleza acertou a contratação em definitivo do zagueiro Benjamín Kuscevic, que pertencia ao Coritiba e disputou a temporada 2024 pelo Leão, emprestado. O Diário do Nordeste apurou que o jogador chileno assinou contrato em definitivo com o Tricolor do Pici.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza desembolsou uma quantia de R$ 6 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos de Benjamín Kuscevic. Além disso, Bruno Melo foi cedido em definitivo ao Coritiba na negociação.

Legenda: Kuscevic comemora gol com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Agora o Fortaleza conta com 11 estrangeiros no seu elenco: Kuscevic, Brítez, Cardona, Mancuso, Martínez, Pol Fernández, Pochettino, Kervin Andrade, Dylan Borrero, Machuca e Lucero.

Kuscevic, de 28 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2024, emprestado pelo Coritiba. Ele soma, até o momento, 43 jogos e três gols com a camisa do Tricolor do Pici. Ele tem sido presença constante nas convocações da seleção do Chile.