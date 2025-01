Com Erick Pulga e Saulo Mineiro, Ceará alcança 63% da meta em vendas de atletas projetada para 2025

O Ceará vendeu os direitos econômicos de dois dos principais jogadores: Erick Pulga e Saulo Mineiro, reforços de Bahia e Shangai-CHI, respectivamente. Os atletas foram as maiores negociações do Alvinegro neste início de temporada. Com isso, o clube chegou a R$ 18.1 milhões de reais arrecadados em vendas de atletas neste início de 2025. O valor corresponde a 63,7% da projeção orçamentária, que é de R$ 28.400.000 milhões.

"Comemoramos esses números em venda de atletas. Ainda em janeiro, já temos quase 70% dessa projeção atingida. Mas entendo também que o nosso trabalho deve ser ainda mais forte para formar atletas, buscando sempre o equilíbrio de retornos desportivos e financeiros. Já temos vários exemplos para mostrar, porque a nossa base é referência nesse sentido", ressaltou João Paulo Silva, presidente do Ceará, ao site do clube.

A venda de Pulga foi a maior da história do clube. O jogador foi negociado por US$ 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18,8 milhões de reais). Do montante, o Alvinegro vai receber pouco mais de R$ 12,3 milhões. O valor superou a do zagueiro Jonathan, negociado com o Cruzeiro em 2024. Já os direitos econômicos de Saulo Mineiro foram negociados por R$ 950 mil dólares (cerca de R$ 5,84 milhões).

A arrecadação do Alvinegro pode aumentar e ultrapassar a projeção caso a venda do zagueiro David Ricardo se concretize. O Botafogo tem interesse no jogador de 22 anos e apresentou uma oferta. O Ceará enviou uma contraproposta ao time carioca no valor de US$ 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões).