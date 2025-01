Ceará anuncia venda de Saulo Mineiro ao Shanghai Shenhua; veja valor do negócio

O Ceará anunciou oficialmente na noite deste domingo (5) a venda do atacante Saulo Mineiro para o Shanghai Shenhua, time de futebol da China. O jogador se despede do Alvinegro de Porangabuçu após sua segunda passagem pelo clube.

De acordo com o comunicado oficial do Ceará, o valor total da negociação foi de 950 mil dólares, o que equivale a cerca de R$ 5,84 milhões na atual cotação do dólar. O valor é muito próximo ao estimado pelo Vovô para a negociação.

“O clube agradece pelo empenho e dedicação do atleta vestindo o manto alvinegro e deseja muito sucesso na sequência de sua carreira”, disse o Ceará no comunicado oficial.

Na temporada 2024, Saulo atuou pelo Ceará em 46 partidas, com 13 gols e seis assistências. Em 2023, ano de seu retorno ao time de Porangabuçu, Saulo balançou as redes em apenas uma oportunidade em 14 jogos disputados.