Jogador do Fortaleza faz cobrança de pênalti inusitada na Copinha e viraliza; veja vídeo

Gustavo Silva, jogador do Fortaleza, protagonizou uma cena inusitada na partida contra o São Bento, pela Copinha 2025, na noite da última quarta-feira (8). O jogador cobrou um pênalti de modo inesperado, enquanto arrumava o cabelo.

A cobrança inusitada pegou o goleiro adversário de surpresa, com o jogador do São Bento ficando paralisado no centro do gol. Como a cobrança já havia sido autorizada pelo árbitro, o gol foi validado pela equipe de arbitragem da partida.

VEJA O VÍDEO

O vídeo do lance viralizou nas redes sociais e inúmeros torcedores do Fortaleza e de outras equipes compartilharam o vídeo, elogiando Gustavo Silva pela esperteza no momento da cobrança do pênalti.

O Fortaleza venceu o São Bento por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 25 da Copinha. Na última rodada, o Leão enfrenta o Ituano, no sábado (11), buscando confirmar vaga no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior.