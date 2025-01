Fase de grupos da Copa do Nordeste tem todos os times definidos; veja participantes

Todos os participantes da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 estão definidos. A definição aconteceu após a segunda fase da preliminar, que foi disputada na última quarta-feira (8). Quatro equipes avançaram nesta fase da competição.

Os representantes cearenses no torneio serão o Ceará, o Ferroviário e o Fortaleza. O Maracanã perdeu por 1 a 0 para o CSA e foi eliminado ainda na pré-Copa do Nordeste. Além da equipe alagoana, Ferroviário, Moto Club e Juazeirense confirmaram vaga.

TODOS OS TIMES DA COPA DO NORDESTE 2025

CSA

Ferroviário

Moto Club

Juazeirense

Altos

América-RN

Ceará

Confiança

CRB

Sousa

Sport

Vitória

Sampaio Corrêa

Bahia

Fortaleza

Náutico

O sorteio dos dois grupos da Copa do Nordeste será realizado no dia 14 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). O evento acontecerá em um hotel no Rio de Janeiro (RJ).