Quando começam os Estaduais de 2025? Veja datas, participantes e atuais campeões

Tradicionalmente, os Campeonato Estaduais abrem a temporada de futebol do país, com os primeiros certames já começando na segunda semana de janeiro. No dia 11, começam 10 Estaduais, entre eles, o campeonato carioca, baiano e pernambucano. O campeonato cearense, começa no dia 18.

A seguir, veja quando começam todos os Campeonatos Estaduais em 2025, os participantes e atuais campeões.



11 de janeiro

Alagoas

O Campeonato Alagoano terá sete equipes em 2025: ASA, Coruripe, CRB, CSA, CSE, Murici e Penedense. O atual campeão é o CRB.

Bahia

O Campeonato Baiano terá 10 participantes: Bahia, Vitória, Barcelona de Ilhéus, Jequié, Juazeirense, Jacobina, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Colo-Colo e Porto. O atual campeão é o Vitória.

Maranhão

O Campeonato Maranhense terá 8 equipes: Imperatriz, Maranhão, Moto Club, Pinheiro, Sampaio Corrêa, Tuntum, Real Codó e IPAE. O atual campeão é o Sampaio Corrêa.

Paraíba

O Campeonato Paraibano terá 10 equipes: Auto Esporte-PB, Botafogo-PB, Campinense, CSP, Esporte de Patos, Nacional de Patos, Pombal, Serra Branca, Sousa e Treze. O atual campeão é o Sousa.

Paraná

O Campeonato Paranaense contará com 12 equipes: Athletico, Coritiba, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Andraus, Londrina, Maringá, Operário, Paraná Clube, Rio Branco e São Joseense. O atual campeão é o Athletico.

Pernambuco

O Campeonato Pernambucano terá 10 equipes: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Central, Afogados, Maguary, Petrolina, Decisão e Jaguar. O atual campeão é o Sport.

Piauí

O Campeonato Piauiense terá 8 equipes: Altos, Atlético, Fluminense, River, 4 de Julho, Oeirense, Piauí e Parnahyba. O atual campeão é o Altos.

Rio de Janeiro

O Campeonato Carioca terá 12 equipes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu, Boavista, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. O atual campeão é o Flamengo.

Rio Grande do Norte

O Campeonato Potiguar será disputado por oito equipes: ABC, América-RN, Laguna, Globo, Força e Luz, Potiguar, Santa Cruz e Baraúnas. O atual campeão é o América-RN.

Sergipe

O Campeonato Sergipano terá 10 clubes: América de Propriá, Barra, Carmópolis, Confiança, Dorense, Falcon, Guarany, Itabaiana, Lagarto e Sergipe. O atual campeão é o Confiança.

12 de janeiro

Santa Catarina

O Campeonato Catarinense terá 12 equipes: Caravaggio, Santa Catarina, Avaí, Barra, Brusque, Criciúma, Chapecoense, Concórdia, Figueirense, Hercílio Luz, Joinville e Marcílio Dias. O atual campeão é o Criciúma.

15 de janeiro

São Paulo

O Paulistão conta com 16 equipes: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Inter de Limeira, Mirassol, Botafogo, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Guarani, Novorizontino, Água Santa, Noroeste, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. O atual campeão é o Palmeiras.

Goiás

O Campeonato Goiano de 2025 terá 12 equipes. Atlético, Vila Nova, Goiás, Aparecidense, Goiânia, Anápolis, Goiatuba, Goianésia, Jataiense, Crac, Inhumas e Abecat. O atual campeão é o Atlético-GO.

17 de janeiro

Espírito Santo

O Campeonato Capixaba terá 10 equipes: Capixaba, Desportiva, Jaguaré, Nova Venécia, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco/VN, Rio Branco, Vilavelhense e Vitória. O atual campeão é o Rio Branco.

18 de janeiro

Ceará

O Campeonato Cearense terá dez equipes: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Cariri, Floresta, Horizonte, Maracanã, Barbalha, Iguatu e Tirol. O atual campeão é o Ceará.

Distrito Federal

O Campeonato 'Candango' terá 10 equipes: Gama, Brasiliense, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Legião, Paranoá, Real Brasília, Samambaia e Sobradinho. O atual campeão é o Ceilândia.

Mato Grosso

O Campeonato Mato-Grossense terá 10 equipes: Academia, Cáceres, Cuiabá, Luverdense, Mixto, Nova Mutum, Operário VG, Primavera, Sport Sinop e União Rondonópolis. O atual campeão é o Cuiabá.

Mato Grosso do Sul

O Campeonato Sul-Mato-Grossense terá 10 equipes: Pantanal, DAC, Aquidauanense, Ivinhema, Operário, Águia Negra, Naviraiense, Corumbaense, Costa Rica e Coxim. O atual campeão é o Operário.

Minas Gerais

O Campeonato Mineiro terá 12 equipes: Atlético-MG, Cruzeiro, Tombense, Uberlândia, Betim, América-MG, Athletic Club, Itabirito, Democrata GV, Aymorés, Villa Nova e Pouso Alegre. O atual campeão é o Atlético-MG.

Pará

O Campeonato Paraense conta com 12 times: Remo, Paysandu, Caeté, Cametá, São Francisco, Castanhal, Bragantino, Independente, Capitão Poço, Santa Rosa, Tuna Luso e Águia. O atual campeão é o Paysandu.

22 de janeiro

Rio Grande do Sul

O Gauchão será disputado por 12 equipes: Internacional, Grêmio, São José, Guarany de Bagé, Avenida, Caxias, Pelotas, Ypiranga, Juventude, Monsoon, Brasil de Pelotas e São Luiz. O atual campeão é o Grêmio.

23 de janeiro

Amazonas

O Campeonato Amazonense terá oito times: Princesa do Solimões, Manaus, Parintins, Sete, Amazonas, Manauara, Nacional e São Raimundo. O atual campeão é o Manaus

25 de janeiro

Acre

O Campeonato Acreano terá oito equipes em 2025: Adesg, Galvez, Humaitá, Independência, Plácido de Castro, Rio Branco, São Francisco e Vasco. O atual campeão é o Independência

1º de fevereiro

Rondônia:

O Campeonato Rondoniense será disputado por sete equipes: Gazin Porto Velho, Barcelona, Rolim de Moura, Vilhena (VEC), Ji-Paraná, Guaporé e Sport Genus. O atual campeão é o Porto Velho.

Tocantins

O Campeonato Tocantinense terá 8 equipes: Araguaína, Batalhão, Bela Vista, Capital-TO, Gurupi, Tocantins de Miracema, Tocantinópolis e União-TO. O atual campeão é o União.

8 de fevereiro

Roraima

O Campeonato Roraimense será disputado por 7 equipes: Atlético Roraima, Náutico-RR, São Raimundo, Rio Negro, Progresso, Grêmio Atlético Sampaio (GAS), e Baré. O atual campeão é o GAS.

8 de março

Amapá

O Campeonato Amapense terá oito equipes: Cristal, Independente-AP, Oratório, Portuguesa-AP, Santana, Santos-AP, Trem e Ypiranga-AP. O atual campeão é o Trem.