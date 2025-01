Tiago Zorro avalia classificação do Ferroviário para a fase de grupos do Nordestão: 'vitória saborosa'

O Ferroviário venceu o Treze-PB por 2 a 0 e garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Allanzinho e Kiuan marcaram os gols da partida realizada nesta quarta-feira (8), no Estádio Presidente Vargas. O técnico Tiago Zorro avaliou o desempenho da equipe.

“Muito importante. Um jogo um pouco diferente do jogo de sábado. Podíamos ter feito gol no primeiro tempo, o Trezes depois tomou conta do jogo. Voltamos a jogar bem na 2T, fizemos o gol. É uma equipe muito jovem, tirando o Ciel, todos os outros jogadores estão abaixo dos 25 anos”, afirmou o português, que chegou ao clube em dezembro do ano passado.

“Eles souberam sofrer, mas é uma vitória saborosa para eles, para eles acreditarem em algo diferente, um sistema tático novo. Estou muito feliz por eles”, completou.

A equipe aguarda o sorteio que vai definir os adversários da fase de grupos do Nordestão. O Tubarão da Barra volta a campo no Campeonato Cearense, quando enfrenta o Horizonte no dia 19 de janeiro.