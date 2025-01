Ferroviário x Treze-PB: veja horário e prováveis escalações do mata-mata da Copa do Nordeste

O Ferroviário entra em campo para enfrentar o Treze-PB nesta quarta-feira (8). O confronto é válido pela segunda fase eliminatória da Pré-Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Presidente Vargas. Para avançar de fase, as duas equipes precisam da vitória.

O Tubarão da Barra ficou no empate sem gols contra o Santa Cruz de Natal. A equipe venceu o adversário nos pênaltis e conseguiu avançar. Para o duelo, a equipe terá o retorno do atacante Ciel. Outra novidade é que o goleiro Sivaldo Jr vai defender as traves do time coral.

Além do apoio da torcida, o time comandado pelo português Tiago Zorro pode ter estreia de reforços para o confronto decisivo contra o time paraibano.

Já o Treze vai fazer mais uma partida fora de casa. No primeiro duelo, a equipe venceu o Santa Cruz por 2 a 1, no Arruda, e eliminou o time pernambucano. É a terceira vez que o Galo vai em busca de vaga a partir da fase preliminar da competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Treze-PB: Rayan, Van, Gomes, Renan Diniz e Arthurzinho; Lucas Alisson, Karl e Daniel Mazerochi; Pedro Rodrigues, Wandeson e Jeam. Técnico: Renatinho Potiguar.

Ferroviário: Sivaldo Jr., Rikelmy, Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Gharib, João Vitor e Carlos Junio; Janeudo, Allanzinho e Ciel.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Treze-PB

Data e hora: 8/01, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas